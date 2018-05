Rondweg om Laag Soeren weer stukje dichterbij

REGIO - Betrokken partijen zijn positief over het plan om de route ten noordoosten van Laag Soeren naar Eerbeek te verbeteren. Dit moet het begin zijn van de aanpak van de provinciale weg N786 tussen Dieren en Apeldoorn. Daar doen zich al tientallen jaren diverse problemen voor op het gebied van verkeersveiligheid. Ook is er geluidsoverlast.

De provincie liet onlangs het probleem met de N786 onderzoeken. Het advies dat daaruit voortkwam, is dat men moet beginnen met de zuidelijke ontsluiting van Laag Soeren. Dit betekent dat de weg die ten noordoosten van Laag Soeren richting Eerbeek loopt wordt verbeterd (en vice versa). Deze weg is de zogenoemde ontbrekende schakel tussen de N786 en de N787. Daarnaast moeten er volgens het advies enkele kruispunten op de N787 worden aangepast. De zuidelijke ontsluiting sluit aan de oostzijde aan op het bedrijventerrein Eerbeek Zuid. Hierdoor komt de N786 direct langs de locatie van het beoogde logistiek centrum en ontstaat er tevens een betere koppeling tussen het bedrijventerrein Kollergang en het bedrijventerrein Eerbeek Zuid.

Door het aanleggen van deze grote rondweg om Laag Soeren (80 km/u) ontstaat er een goede verbinding in zuidelijke richting. Dit sluit aan op de investeringen die momenteel gepleegd worden voor het realiseren van de Traverse Dieren.

Betrokken partijen in het geheel zijn onder meer de gemeenten Rheden, Brummen, Apeldoorn, dorps- en wijkraden langs de route en het bedrijfsleven. De partijen willen met de provincie wel goede afspraken maken over de effecten van deze variant. Een kanttekening die ze hebben is dat de zuidelijke ontsluiting om Laag Soeren moet worden doorgetrokken tot de Harderwijkerweg in Eerbeek. Ook moet er voorafgaand aan de aanleg van het zuidelijke deel goede afspraken worden gemaakt over mogelijke gevolgen van en oplossingen voor het noordelijke deel.

Het positieve effect van deze variant is dat er minder vrachtverkeer door Loenen komt. Het verkeer langs het Kanaal wordt wel drukker, waardoor er moet worden geïnvesteerd in deze weg.

gelderland.nl/N786-Apeldoorn-Dieren