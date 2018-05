Molenfestijn bij Eerbeekse Oliemolen

EERBEEK – Zaterdag 12 mei is het Nationale Molendag en in Eerbeek wordt hier tussen 11.00 en 16.00 uur voor de vierde keer aandacht aan geschonken met het Molenfestijn. Dit feest wordt gevierd rondom de Eerbeekse Oliemolen, die deze dag uiteraard zal draaien. De vrijwillige molenaars vertellen bezoekers graag alles over de molen en het slaan van de olie.

Daarnaast is er tijdens het Molenfestijn een gezellige markt. Bezoekers kunnen heerlijke streekproducten proeven en kopen en een kijkje nemen bij de oude ambachten die worden gedemonstreerd. Er is veel aandacht voor kunst. Zo is er een papierkunstenares present en is een houtkunstenaar ter plaatse aan het werk om prachtige stukken te maken. Een beeldhouwster geeft workshops. Lokale ondernemers zijn vertegenwoordigd met bloemsierkunst, bonbons en in de streek gebrouwen bier. De kraam van het Molenfestijn zelf is gevuld met handwerk van mensen uit de omgeving. De brandweer van Eerbeek geeft demonstraties en hoopt daarmee nieuwe vrijwilligers te werven voor het korps. Restaurant Grand Café De Korenmolen heeft een speciale menukaart en bakt ook dit jaar weer de lekkerste hamburgers van de Blonde d'Aquitaine koeien van Han Meurs.

Het Molenfestijn is gratis te bezoeken.