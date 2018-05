Belangenvereniging richt zich tot Den Haag voor gevelisolatie

VELP - De vereniging Geen Noordtak Velp vraagt middels een brief aan Den Haag aandacht voor de gevelisolatie in Velp, die voor een groot deel van de bewoners nog niet gerealiseerd is. De vereniging komt op voor de belangen van de inwoners van Velp en vooral voor degenen, die direct aan het spoor wonen.

Al in de vorige eeuw zou beloofd zijn, dat deze bewoners in aanmerking komen voor gevelisolatie, ter vermindering van de geluidsoverlast. Door middel van een brief vraagt de vereniging aandacht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wil het duidelijkheid omtrent de uitvoering van deze werkzaamheden. “Aanwonenden ondervinden al jaren lang overlast van onder andere het geluid van

passerende (goederen)treinen”, legt Twan Willems namens de vereniging uit in de brief, die gericht is aan minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven. “Daarom vragen wij uw speciale aandacht voor de al tijden geleden toegezegde gevelsanering van de woningen langs het spoor volgens de zogenaamde Raillijst. De helft van de circa 700 woningen op deze lijst in Velp zijn reeds voor het jaar 2010 voorzien van gevelisolatie, in opdracht van de gemeente Rheden. De overige woningen zouden in opdracht van ProRail na 2010 gesaneerd worden. Echter dit is tot op heden niet gebeurd.” De vereniging eist binnen een maand duidelijkheid van het ministerie over de uitvoering van de sanering. Willems: “De bewoners hebben al lang genoeg moeten wachten op de toezeggingen. Wij behouden ons het recht van een geschillenprocedure voor, hoewel wij hopen dat juridische stappen niet nodig zijn.”