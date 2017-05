Culinair en muzikaal smullen tijdens Pinksterfestival Brummen

BRUMMEN - Theater is een belangrijk onderdeel van het Pinksterfestival Brummen. Op zaterdagavond 3 juni kunnen bezoekers van 18.30 uur tot 21.00 uur genieten van een driegangenmenu tijdens het Theaterdiner, verzorgd door Catering Zutphen samen met Charles Ek van restaurant Tante Blanche, in combinatie met een voorstelling naar keuze van TheaterLokaal.

TheaterLokaal biedt van alles op cultureel gebied: boeren, burgers, artiesten en buitenlui uit de gemeente Brummen en omgeving kunnen het podium betreden en hun kunsten laten zien. Optredens door bands, dichters, verhalenvertellers, theatergroepjes, cabaret duo’s, een dans uitvoeren, kindervoorstellingen, singer-songwriters, goochelaars. Alles is mogelijk.

Op zondag 4 juni begint de dag met Koffie & de Vier Jaargetijden, een nieuw onderdeel van de Theateretappe Brummen. Culinair en muzikaal smullen. In de Theaterwagens worden de 4 jaargetijden, het meesterwerk van Vivaldi, op eigen wijze vertolkt door klassieke muzikanten. Vier prachtige concerten met tussendoor koffie en gebak van banketbakker Jolink. De vier concerten duren ieder tien minuten en bezoekers verplaatsen zich van de ene naar de andere theaterwagen. Na twee concerten is de koffiepauze. Voor deze speciale zondagochtend is een gering aantal kaarten beschikbaar. Reserveren kan door te mailen naar Pieter@theateretappe.nl. Een arrangement van vier concerten plus koffie en gebak kost 17,50 euro. De totale duur is 90 minuten.

Ook de verdere zondag is het cultureel genieten in het hart van Brummen. Met tal van voorstellingen in de intieme theaterwagens die zijn opgesteld op het Marktplein. Alle kaartjes zijn te koop bij de kassawagen op het Marktplein en kosten 5 euro per stuk. Elke avond is er na de laatste voorstellingen gelegenheid te dansen tot 24.00 uur. De platenbus zorgt de gehele dag en avond voor de muziek en een vrolijke ambiance.