Bisschoppelijke onderscheiding voor vele jaren plantjes kweken

BRUMMEN - “Het weer was vandaag fantastisch en het resultaat eveneens”, aldus Martin Elshof, voorzitter van de Stichting St. Andreas, aan het begin van zijn toespraak richting de vele tientallen vrijwilligers. Die speech hield hij zaterdag aan het eind van de middag, voor een gehoor van medewerkers die in spanning zaten te wachten om te horen hoe groot de opbrengst was geworden van de, alweer 24ste, Andreas rommelmarkt.

De vreugde was groot toen hij een opbrengst van maar liefst ruim 11.000 euro bekend maakte. Dat was net zoveel als vorig jaar, maar toen was het aantal kramen beduidend groter. Geweldig weer in combinatie met een kwalitatief goed aanbod van goederen, een zeer goed bezochte taxatie door Fred Wiersema bekend van Schatgraven van Omroep Gelderland en leuke activiteiten voor de kinderen, georganiseerd onder door het R.K. Jongerencontact in het kader van hun open dag. Zo’n 100 vrijwilligers zagen honderden bezoekers hun kraam passeren en kopen, heel veel kopen. Martin Elshof: “Vorig jaar zat de Brummense parochiegemeenschap in een rouwproces na sluiting van het kerkgebouw. Echter had iedereen binnen het stichtingsbestuur van meet af aan de blik op de toekomst gericht. We gaan door met onze jaarlijkse rommelmarkt, niet alleen omdat de locatie Brummen het geld goed kan gebruiken, maar vooral ook omdat de markt ieder jaar weer, gezien het groot aantal parochianen dat mee helpt, de ultieme illustratie is van de onderlinge verbondenheid en saamhorigheid.”

De oliebollen waren zeer in trek en in de snackhoek was het plezierig toeven. Oma’s kraam, kramen met allerlei huishoudelijke artikelen, elektra en computers, meubels, heel veel boeken, puzzels, speelgoed en nog veel meer, tot aan kerstartikelen toe: het ging grif van de hand.

De grote trekpleister is echter al vele jaren het plantenassortiment van Annie Blom. Annie (80) is het hele jaar in de weer om vaste planten te kweken en die op de Andreasmarkt en de Pinkstermarkt te verkopen. Ook nu was de opbrengst van haar plantenhoek met maar liefst 2.200 euro weer formidabel. In meer dan 20 jaar hebben haar planten tienduizenden euro’s opgeleverd en het was om die reden dat ze na afloop van de markt in het Andreashuis tot haar grote verrassing en ontroering werd gehuldigd door pastoor Harrie Scheve van de parochie HH 12 Apostelen Zutphen, waartoe de Brummense R.K. gemeenschap sinds vorig jaar behoort. Pastoor Scheve roemde Annie voor haar fantastische inzet en reikte haar de Willibrordpenning en bijhorende oorkonde uit, de bisschoppelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht voor mensen die uitzonderlijke verdiensten hebben voor lokale parochiegemeenschappen.