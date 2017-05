Kinderen Roefelen bij bedrijven in Loenen

LOENEN – Wat is Roefelen? Roefelen is een Vlaams woord en betekent ‘ontdekken’ of ‘snuffelen’. Al bijna 25 jaar wordt er door kinderen in de hoogste klassen van de basisscholen in veel Nederlandse gemeenten geroefeld. Tijdens een Roefeldag gaan kinderen (groep 5 t/m 8) een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven, winkels, instellingen en organisaties en - waar mogelijk - actief meehelpen.

Hierdoor maken ze al jong kennis met allerlei verschillende beroepen en kan het hen helpen bij het maken van een keuze voor een beroep in de toekomst.

Een groep enthousiaste ouders uit het dorp Loenen hebben de Stichting Jeugd & Samenleving opgericht, die de maatschappelijke kennis en betrokkenheid van de Loenense jeugd met inwoners, bedrijven en instellingen wil vergroten en daarmee de leefbaarheid in het dorp wil versterken. Zij gaan deze Roefeldag - die wordt gehouden op 14 juni - organiseren, in samenwerking met beide basisscholen en de Loenense ondernemers.

Geïnteresseerde ouders (met of zonder kinderen in groep 5 t/m 8), opa of oma, oom of tante, oudere broer of zus die aan dit initiatief wilt bijdragen of een jongere die een maatschappelijke stageplaats zoekt? Men kan een groepje kinderen (3-4) op de fiets begeleiden en met hen een kijkje nemen achter de deuren van een bedrijf, of kinderen ontvangen op de centrale verzamelplaats of ranja schenken of een film van de dag maken of een facebook pagina maken en actief bijhouden etc.

Wie interesse heeft kan contact opnemen via info@roefelen-loenen.nl.

www.roefeldag-loenen.nl