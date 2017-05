Titel voor Bruvoc Heren 3

BRUMMEN - Op laatste speeldag van het seizoen, heeft het 3e herenteam van Bruvoc het kampioenschap binnengehaald. Terwijl zelf in Arnhem werd gewonnen van Agilitas, liep belangrijkste concurrent BSVO tegen verliespunten op in hun wedstrijd tegen BSV Beekbergen. Groot was dan ook de vreugde na de wedstrijd in Arnhem, toen bleek dat dit ideale scenario zich had voltrokken.

Het seizoen 2016-2017 werd gestart in een nieuwe samenstelling, van ervaren en minder ervaren spelers. De afspraak werd gemaakt dat iedereen evenveel speeltijd zou krijgen. Al snel bleek dat, in welke samenstelling er ook gespeeld werd, de resultaten eigenlijk altijd volgden.

Het team kijkt met trots terug op een gezellig maar ook fanatiek en sportief seizoen, onder leiding van de altijd enthousiaste trainer Olaf van der Kuip en een prima debuterende coach Erika van der Beek. Natuurlijk werd het kampioenschap uitbundig gevierd, zoals alleen Heren 3 van Bruvoc dit kan.