Mikken op de ringen

HALL - Koetsiersvereniging De IJsselmenners hield woensdag haar ringsteekwedstrijd in Hall. Jarenlang vond dit evenement plaats aan de Slatweg, maar op initiatief van Gerrit Voskamp werd de wedstrijd nu aan de Domineeskamp gehouden. Midden in het dorp. Er deden acht aanspanningen mee. Onder goede weersomstandigheden liepen zij een aantal rondes door de Domineeskamp en via het Streppelpad weer terug. ‘Een prachtig evenement’, vonden de aanwonenden, die huis aan huis op de hoogte waren gebracht van de korte wegafsluiting. Op 21 juni is de volgende wedstrijd, ook weer aan de Domineeskamp in Hall, om 19.00 uur.

De prijswinnaars waren: 1: Tineke Jonkman en Kirsten Noorman; 2: Carel van Reen en Aartine Willems; 3: Reinie en Angelique Barmentloo; 4: Gerrit Voskamp en Sandra Voskamp; 5: Theo Onstein en Linda Felkers.