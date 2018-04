Gezellige vrijwilligersavond

BRUMMEN – Vrijdag 30 maart hield Sportclub Brummen haar jaarlijkse vrijwilligersavond in het clubgebouw op sportpark De Hazenberg. De bijeenkomst was bedoeld om leden van de club, die steeds belangeloos klaar staan om zich in te zetten, eens lekker in de watten te leggen.

Naast mensen van eigen vereniging had de voetbalclub ook leden van vv Oeken uitgenodigd. Het betrof hier personen die actief zijn binnen de SJO (samenwerkende jeugdafdelingen). Een aantal van hen had aan de invitatie gehoor gegeven en heeft zich prima vermaakt. Het feest was namens Sportclub Brummen georganiseerd door Jaimy Gardien en Bente Pol, die daarbij werden ondersteund door een tweetal bestuursleden. Beide dames maken sinds kort deel uit van de activiteitencommissie en dit was hun eerste grote klus.

Nadat Marinus van Tent Beking een ieder welkom had geheten stond een warm buffet klaar. Ongeveer anderhalf uur later volgde een verrassing in de vorm van een circuit Oudhollandse spelletjes. In tien groepen gingen de aanwezigen aan de slag met onder andere de sjoelbak, het bussen gooien, mikado, spijkers slaan in een blok hout, de twister en de zeepbaan. Deze spelletjes werden begeleid door Linde Teunissen, Esmee Ribbers, Silke Schijff en Rico van Ginkel. Achter de bar zorgden spelers en trainer(s) van het eerste elftal ervoor dat niemand droog stond. De muzikale omlijsting was in handen van DJ Emiel Rouwenhorst.

Voorzitter Bert Garssen bedankte al degenen die zich hadden ingespannen om de bijeenkomst tot een succes te maken.