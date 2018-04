Jaarvergadering Dorpsraad Loenen

LOENEN – Er is het afgelopen jaar veel gebeurd in Loenen en volgens de Vereniging Dorpsraad Loenen staat nog meer te gebeuren. Zo is men druk bezig met een nieuw dorpshart, wordt er gewerkt aan een vernieuwde Eikenboom en achter de schermen wordt veel werk verzet aan allerlei verbeteringen op het gebied van zorg, wonen, toerisme, werkgelegenheid, verkeer, welzijn, ondernemen, agro, natuur en duurzaamheid.

Op de jaarvergadering op 12 april om 19.30 uur in De Bruisbeek zal Loenen Energie Neutraal (LEN) het een en ander vertellen over de Europese subsidie die de vereniging ontvangen heeft en vooral wat dit voor Loenen gaat betekenen, zoals een virtuele centrale en toekomstige gastransitie. Verder zal Gerrit van de Sprenge namens de Stichting Vrienden van de Loenense Bossen samen met een van de medewerkers van het Geldersch Landschap iets vertellen over de huidige stand van zaken in de Loenermark, waar op 21 april de gele tweede zwerfkeienroute van 13,5 kilometer lang wordt geopend.

Uiteraard zal het bestuur zo goed mogelijk ingaan op vragen. De bestuursleden zijn enthousiast. Als het aan hen ligt gaat Loenen nog meer bruisen: "We gaan er met elkaar in het mooiste dorp van Nederland een prachtige toekomst tegemoet. In een dorp woon je met elkaar en je bent er voor elkaar en regel je dus je toekomst met en voor elkaar", aldus het bestuur. Ook zal het bestuur verder informeren over wat op de planning staat met de gemeente Apeldoorn, het Openbaar Vervoer, het Ereveld en nog vele andere actuele zaken.