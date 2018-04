Vertical Kilometer op de Emmapiramide

ROZENDAAL - Tijdens een Vertical Kilometer (Vertical K) moet je duizend meter bergop klimmen in een zo kort mogelijk afstand. Speciaal voor klimgeiten uit ons vlakke landje organiseert MudSweatTrails zaterdag 14 april een Vertical K op de Emmapiramide in de gemeente Rozendaal. De deelnemers staan de uitdaging de 98 meter hoge uitkijkberg 18 keer achter elkaar te beklimmen.

Duizend meter lopen klinkt voor de meeste mensen die een beetje sportief zijn niet als een hele grote uitdaging. Anders wordt het als deze kilometer niet vlak is, maar omhoog gaat. Wie wel eens in de bergen heeft gewandeld, weet hoe zwaar dit kan zijn. Een wandelaar stijgt gemiddeld driehonderd meter per uur. Dat betekent dus dat je al gauw drie uur aan het wandelen bent om duizend hoogtemeters af te leggen! In de Alpenlanden zijn zogenaamde Vertical K-wedstrijden de laatste jaren enorm populair en geldt zelfs als een aparte discipline van het trailrunnen (off-road hardlopen). Hierbij moeten de deelnemers zo snel mogelijk één verticale kilometer afleggen op een zo kort en dus zo steil mogelijk parcours. Het wereldrecord van 30 minuten en 26 seconden van de Italiaan Urban Zemmer werd dit jaar verbroken door de Italiaan Philip Götsch. Hij scherpte de tijd aan tot 28’53’’.



Vierduizend hoogtemeters in één maand

Trailrunningplatform MudSweatTrails komt in het voorjaar 2018 met een primeur. Voor het eerst zal er in ons land een Vertical K worden georganiseerd. En niet één. Meteen een hele serie van vier. Hoe dan? Vraag je je misschien af. In Nederland hebben we tenslotte geen bergen van duizend meter hoog. Verspreid door het land selecteerde MST vier “bergen” waarop de deelnemers de uitdaging aangaan om zo snel mogelijk duizend hoogtemeters af te leggen. En of dat nog niet genoeg is vinden alle vier de wedstrijden plaats in één maand. Voor ervaren trailrunners is dit de ideale voorbereiding op wedstrijden in het buitenland.