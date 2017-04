De Nieuwe Zweep Klarenbeek per direct gesloten

KLARENBEEK - Uitbater Hans Bosch ziet geen heil meer in verdere exploitatie van De Nieuwe Zweep in Klarenbeek. Hij heeft per direct de stekker eruit getrokken en de zaak gesloten. Met veel kunst en vliegwerk is het nog net mogelijk de Paas Party XXL zaterdag nog in de grote zaal te houden. Het wordt het afscheidsfeest van het in de wijde omgeving bekende partycentrum.

'De Nieuwe Zweep stopt definitief, wat inhoudt dat er vanaf vandaag geen activiteiten meer plaatsvinden bij De Nieuwe Zweep. Na jaren strijden tegen een nieuw bestemmingsplan, heeft de verhuurder van het pand besloten dat de investeringen die gedaan moeten worden om aan alle geluidseisen te voldoen, te hoog worden. Dit houdt feitelijk in dat De Nieuwe Zweep geen bestaansrecht meer heeft', was vorige week woensdag het bericht van uitbater Hans Bosch op de Facebook-pagina van het partycentrum.

Het zat er een beetje aan te komen. Al in oktober 2015 hing sluiting van De Nieuwe Zweep in de lucht. De gemeente Apeldoorn leek toen voornemens zijn de feestzaal van De Nieuwe Zweep, zonder zware aanpassingen, tot sluiting te dwingen. Een wijziging van het bestemmingsplan moest het voor de uitbaters feitelijk onmogelijk maken de grote feestzaal nog te exploiteren. De aanleiding hiervoor was dat het geluidsniveau te hoog is en de parkeerproblematiek groot. Klachten uit de buurt dwongen de gemeente tot ingrijpen. Maar volgens veel Klarenbekers zijn het 'mensen van buitenaf' die in de buurt zijn komen en bij de gemeente zijn gaan klagen over geluid en het parkeren. En die moet na klachten ingrijpen en handhaven.

De Raad van State boog zich in 2014 ook al over De Nieuwe Zweep en stelde in een uitspraak dat geen sprake is 'van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden'. Geluid- en parkeeroverlast zijn de voornaamste bezwaren van enkele omwonenden. Voor de uitbaters, die al heel veel geld en tijd hebben besteed aan het voldoen van de eisen en het uitvoeren van kostbare aanpassingen, kwam de wijziging van het bestemmingsplan dan ook niet als een verrassing, hoewel ze het er helemaal niet mee eens zijn.

De eigenaar van het pand, Karel Lassche uit Deventer, zou fors moeten investeren in geluidsisolatie en parkeerplaatsen en die vond volgens uitbater Bosch dat 'de investeringen die gedaan moeten worden om aan alle geluidseisen te voldoen, te hoog worden'. Lassche zelf wilde vorige week niet op dat gegeven reageren.

Het einde van De Nieuwe Zweep lijkt dus definitief en vele treuren daar op sociale media over en reageren vol onbegrip en soms ook woede. De Paas Party XXL wordt zaterdag het laatste feest in 'De Zweep'.