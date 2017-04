Verbindend theater

RHEDEN - Het theaterproject 'Hier gebeurt Nooit Iets', werd in het weekend op zes locaties in het dorp Rheden gespeeld. Na eerst verhalen uit de samenleving in Rheden dorp te hebben verzameld, werden zes scenes geschreven door drie professionele theatermakers, die vervolgens ook de verschillende groepen regisseerden.

"Het waren vrijwel allemaal mensen die nog nooit theater hadden gemaakt of hadden opgetreden", vertelt Anouk de Bruijn van Cultuurbedrijf Riqq. "Vorig jaar liep dit project in Dieren, volgend jaar in Velp. Het doel is mensen verbinden. Het is een kunstproject in het sociale domein."

Het succes was groot. Alle kaarten waren verkocht en zowel op zaterdag als zondagmiddag trokken groepen bezoekers langs de verschillende locaties in het dorp. In de werkplaats van De Spaander zagen ze onder meer deze scene, waar vijf vrouwen in een naaiatelier spraken over de relaties tussen moeders en dochters. "Ze deden het geweldig", aldus De Bruijn. "Ze hadden geen van allen ooit toneel gespeeld, maar dat was niet te merken. Een goede prestatie ook van Eva de Jager, die het stuk schreef en de actrices begeleidde." - foto: Han Uenk