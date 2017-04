Taalcafé Doesburg geopend

DOESBURG - Op vrijdagmorgen 7 april is het Taalcafé in Doesburg gestart. Een taalcafé is een laagdrempelige ontmoetingsplek om in de Nederlandse taal te (leren) spreken: een extra mogelijkheid om te oefenen. Op deze eerste ochtend waren er al twintig deelnemers aanwezig, die direct aan de slag zijn gegaan. In het taalcafé wordt onder leiding van een Nederlands sprekende vrijwilliger in kleine groepjes in het Nederlands gesproken over allerlei onderwerpen. Dit wordt gedaan met behulp van bijvoorbeeld een foto, een plaatje of er wordt een taalspelletje of een uitspraakoefening gedaan. De sfeer is ontspannen en er wordt een ruime pauze gehouden. Het taalcafé in Doesburg is een samenwerkingsverband tussen de Buurtacademie en bibliotheek Doesburg en vindt iedere vrijdagmorgen plaats van 9.30 tot11.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis. Het taalcafé vindt plaats in multicultureel centrum De Buurtacademie: De Linie 4, aan de leestafel van de bibliotheek. .