Crowdfunding voor muurschildering in Dieren

DIEREN - Voor het eerst heeft Cultuurbedrijf Riqq een crowdfundingsactie. Voor het project van de muurschildering op het Ericaplein in Dieren is al een landelijke subsidie en een bijdrage van de gemeente Rheden binnen. Riqq probeert met deze actie nog de laatste middelen bij elkaar te brengen. Als voor 25 mei het streefbedrag van 2000 euro binnen is, verdubbelt de gemeente dit bedrag nog eens.

Ouderen en jongeren die samen een grote prachtige muurschildering maken op de troosteloze wand van de sporthal op het Ericaplein. Een ontmoeting van verschillende generaties door middel van een kunstproject. Cultuurbedrijf Riqq, de Verfbrigade en buurtvereniging Stenfert staan klaar om dit te organiseren en de buurt heeft goede ideeën ingebracht.

Er is genoeg geld om de professionele begeleiding door de Verfbrigade, de bijeenkomsten en het wervingsmateriaal te bekostigen. Alleen de verf en de hoogwerker nog. Hier wordt de crowdfundingsactie voor gestart. “Het zou toch fantastisch zijn als we met z’n allen er voor kunnen zorgen dat de inwoners van Dieren een kunstwerk krijgen waar iedereen trots op kan zijn. Van Dierenaren voor Dierenaren”, aldus de initiatiefnemers. Op www.geeferom.nl/project/muurschildering-ericaplein is het mogelijk om te doneren. Iedere euro telt.



Thomaz van Os van de Verfbrigade: “Dit is voor ons wel een heel bijzonder project. Wij geven workshops en maken muurschilderingen in opdracht, maar hebben nog nooit met ouderen gewerkt. Via de denktank hebben de ouderen zelf aangegeven dat ze weleens graffiti wilden maken. Dat leek hen spannend, leuk en een mooi verhaal naar hun kleinkinderen. Wij reden door Rheden en zagen de muur op het Ericaplein die wel een opfrisbeurtje kan gebruiken. Het is een plek waar veel jongeren zijn. Zo kwamen we op het idee om hen er ook bij te betrekken. Door samen te werken aan een mooie muurschildering van beelden uit het leven in Dieren ontmoeten de ouderen en jongeren elkaar, leren ze elkaar beter kennen en ontstaat er meer begrip voor elkaar. Er is zeker ook een rol voor de buurtbewoners: zij denken en werken mee als ze dat willen”.

Mary van Baal van de buurtvereniging Stenfert vind het heel leuk om mee te doen : “Ik ken cultuurbedrijf Riqq van het wijktheater Stennis in Stenfert en wil heel graag weer een bijdrage leveren aan dit nieuwe project. Wij hebben een tienersoos en kennen de ouderen goed. In mei gaan we hen én onze vrijwilligers het plan uitleggen en hen vragen om mee te doen. Ik zie dit echt als een buurtverbintenis. Wij stellen ook een muur in ons Pand 31 ter beschikking om op te oefenen en we verzorgen de catering tijdens het schilderwerk”.

Jet Smeets, projectleider Cultuurbedrijf Riqq vertelt enthousiast: “Het project ‘muurschildering Ericaplein’ is een onderdeel van de lijn ‘Rimpelingen’. Samen met een denktank van ouderen hebben we een lijn van kunstprojecten opgezet voor ouderen in Rheden. Doel is onder andere om ouderen, jeugd en wijkbewoners met elkaar in contact te brengen en de leefbaarheid en de cohesie in de wijk te vergroten. Wij zijn er van overtuigd dat meedoen aan kunstprojecten mensen verrijkt, sterker maakt en bij elkaar brengt.”

Riqq, tel. 0313 - 415603