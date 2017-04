Hobby Horse ruiters in de buitenlucht

KLARENBEEK - Het was een spannende vrijdagavond 7 april voor de Hobby Horse ruiters uit Klarenbeek, familie en natuurlijk de paarden en pony’s. Zou de nieuwe buiten rijlocatie van de rijvereniging en ponyclub in de smaak vallen? De spanning bleek onterecht. De familie Boerkamp van Het Hoefhof zorgde voor een hartverwarmend welkom door op gebak met de logo’s van Hobby Horse en Het Hoefhof te trakteren. Hobby Horse schonk op haar beurt een prachtig naambord om de nieuwe samenwerking feestelijk in te luiden. Het bord werd gemaakt door MTA-Apeldoorn. Ook de paarden leken zich prima op hun gemak te voelen in de prachtige eb- en vloedbak. Dat de nieuwe samenwerking zaken in beweging zet, werd afgelopen week nogmaals duidelijk. Meerdere ruiters uit de regio Teuge-Apeldoorn namen deel aan een gratis proefles. Maar ook vanuit Klarenbeek blijven nieuwe leden de club vinden. Zo blijft Hobby Horse zich inspannen om betaalbaar en goed paardrijden mogelijk te maken voor iedereen die een (eigen) paard of pony tot de beschikking heeft.

info@pchobbyhorse.nl