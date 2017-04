Passerelle op zijn plek

DIEREN - De beide brugdelen van de passerelle in Dieren zijn zaterdag met enorme hijskranen op hun plaats gehesen. Honderden belangstellenden waren getuige van dit indrukwekkende tafereel.

Op vele plekken stonden de mensen van jong en oud te kijken naar de verrichtingen van de grootste kraan van het land. En als een veertje ging het geheel door de lucht om vervolgens op de juiste plek weer gemonteerd te worden aan de stellages die al klaar waren. Het paste precies tussen de lifttorens, mensenhanden zorgde dat het laatste stukje vlekkeloos verliep. . Na het spektakel van het inhijsen van de loopbrug is er in de nacht ook druk doorgewerkt. De megakraan werd in de ruststand gezet om zondag verder te ontmantelen omdat zijn werk erop zat. De tribunes bleven de nacht leeg, alleen de discojeugd die terug kwamen uit de stad kwam even kijken, volgens de bewaker van de tribune niet allemaal met een heldere kijk.

Het duurt nog ongeveer vier weken voordat voetgangers gebruik van de passerelle kunnen maken. Vanaf dan is ook het oude vertrouwde tunneltje gesloten en kunnen voetgangers alleen via de loopbrug op de perrons komen. - Foto's Martin de Jongh en Aart van Raalte