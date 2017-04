IJsselbiënnale en poëziewedstrijd

REGIO - Het kunst-evenement IJsselbiënnale 2017, met zevenentwintig kunstwerken langs de IJssel, was voor een groep dichters de inspiratiebron om een poëziewedstrijd uit te schrijven. Onder de titel Dichter op de IJssel worden dichters uitgenodigd om een gedicht te schrijven.

De jury van drie, bestaande uit, Sanne Terlouw, Laurens Hoevenaren en Tim Pardijs, beloont één van de ingezonden gedichten als beste met een prijs van 250 euro. Het winnende gedicht wordt op de feestelijke opening van de IJsselbiënnale op 23 juni voorgedragen. Het gedicht mag gaan over de IJssel, het IJssellandschap en over het thema van de IJsselbiënnale 2017, namelijk klimaatverandering en de gevolgen voor de IJsselvallei, over één van de 27 IJsselbiënnale-kunstwerken langs de IJssel, waarvan vanaf half april de schetsen en ontwerpen te zien zijn op de website van de IJsselbiënnale.

De inzendtermijn voor de gedichten is van 1 april tot 15 mei. Van eind juni tot september zullen tijdens de IJsselbiënnale 2017, in samenwerking met dichters en dichterskringen op ten minste acht markante plekken aan de IJssel en nabij de kunstwerken, poëzievoordrachten worden gehouden. Op beide hierboven genoemde websites komt een overzicht van deze voordrachten.

www.dichteropdeijssel.nl

www.ijsselbiënnale.nl