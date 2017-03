Hulde aan Hallse zangeressen

HALL - Marietje Brouwer, Riek Welmers en Mimi Beltman zijn gehuldigd tijdens de jaarvergadering van Gemengde Zangvereniging De Eendracht in Hall. De drie dames zijn al vele jaren lid van de vereniging en werden daarvoor uitgebreid in het zonnetje gezet.

Riek Welmers is al veertig jaar lid van de Hallse zang, zij is een trouwe sopraan. Riek is altijd paraat als er wat gedaan moet worden. De voorzitter noemde bijvoorbeeld de heerlijke soep die Riek altijd maakt voor de oliebollenbakkers en –baksters. Die ruikt zo lekker, dat men aan de kraam al eens vroeg of de soep ook te koop was. Riek kreeg, naast de complimenten van de voorzitter, een bondsinsigne overhandigd.

Marietje Brouwer is zelfs al vijftig jaar een lid van het koor, ook als sopraan. Zij is altijd van de partij om zich in te zetten ten behoeve van het koor, bij de oliebollenactie is ze altijd paraat. Verder zat zij ook een aantal jaren in het bestuur. Marietje werd hartelijk bedankt voor haar inzet en trouw en zij kreeg een ingelijste bondsoorkonde overhandigd.

Ook Mimi Beltman is al vijftig jaar lid van de zang. Eigenlijk zelfs al langer, want na de kinderzang zat ze al zo’n twintig jaar op het grote koor, tot begin zestiger jaren. Ze kon het zingen toch niet missen en ging in 1967 weer meedoen. Mimi beleefde fijne jaren van repeteren, uitvoeringen, concoursbezoeken en aansluitende uitstapjes. Toen ze in 1999 moest stoppen met zingen vanwege problemen met het gehoor, had ze inmiddels ook al twintig jaar in het bestuur gezeten. Mimi kreeg van voorzitter Mooibroek mooie woorden, ook een bondsoorkonde en – net als de andere dames – een welverdiend boeket bloemen.