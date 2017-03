KV Mélynas D1 kampioen

EERBEEK / BRUMMEN - Het D1 team van korfbalvereniging Mélynas uit Brummen en Eerbeek wint in haar laatste zaalwedstrijd van koploper Regio D1 uit Vaassen en wordt door dat resultaat zelf kampioen. De uitslag werd uiteindelijk 4-3 in het voordeel van Mélynas. Het team begon de zaalcompetitie voor het eerst als achttal, nadat op het veld als D en als E team met viertallen gespeeld is. Het begin van de competitie was erg moeilijk, zo werd de eerste zaalwedstrijd maar liefst met 9-1 verloren van Rivalen uit Doesburg. Iedere wedstrijd ging de ploeg na veel en goed trainen steeds beter spelen. Zo werd de thuiswedstrijd tegen Rivalen in een 4-3 overwinning afgesloten. De tribune van sporthal De Bhoele was volledig bezet met ouders, opa’s en oma’s en veel leden van de club.