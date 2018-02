EERBEEK - Een groep omwonenden van het speelveld in de wijk Werfakker in Eerbeek heeft onlangs de handen ineen geslagen om groot onderhoud te plegen. Het veldje tussen de Werfakkerweg, Stokerserf en Blekerserf wordt de laatste jaren weer door steeds meer kinderen gebruikt. Er staan leuke speeltoestellen met er omheen veel bosschage. In het verleden werd het veldje ook regelmatig gebruikt als hangplek en lag er veel zwerfvuil. De laatste vijf jaar hebben de omwonenden in overleg met de gemeente besloten het groot onderhoud zelf op te pakken. Sindsdien is de overlast is zo goed als verdwenen. Eén keer per jaar maken de buren er een gezellige dag van en steken zij samen de handen uit de mouwen. " Het begint al een soort traditie te worden" grapte één van de jongeren tijdens de koffiepauze. Hier werd volop getrakteerd op oliebollen en kniepertjes. Niet alleen het aanzicht van de buurt wordt veel beter, maar zo'n gezamenlijk project is ook nog eens goed voor de sociale contacten. "Het is fantastisch dat we niet zelf voor de afvoer van het snoeiafval hoeven te zorgen, want op de maandag zorgt de gemeente dat het met een grote vrachtwagen wordt afgevoerd," vertelde Rick Busser over de goede samenwerking met de gemeente.