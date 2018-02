Help Doesburger Henny Slokker helpen in Oeganda

DOESBURG – Henny Slokker uit Doesburg reisde begin dit jaar naar Oeganda voor een indrukwekkende reis. Hij raakte onder de indruk van het mooie land, de vriendelijke bewoners en de slechte omstandigheden waarin zij wonen. Slokker wil helpen en is zoekt daarom mensen die een watertank willen sponsoren of voor een kind schoolgeld willen betalen.

Slokker: "De regering van Oeganda is vreselijk corrupt en onbekwaam. Het gevolg is 70 procent werkloosheid, een slechte infrastructuur, slecht onderwijs en door de klimaatverandering ook steeds grotere droge periodes. In het binnenland wonen mensen die rond moeten komen van een halve euro per dag. Ze hebben geen stromend water, geen elektriciteit en nauwelijks medische verzorging. Dagelijks moeten deze mensen vaak twee keer hout sprokkelen om te kunnen koken. Maar nog veel zwaarder is het water halen bij een waterpomp, die meestal vele honderden meters ver staat. Kinderen en volwassenen zie je met jerrycans sjouwen die zomaar 20 kilo per stuk wegen. Het betekent voor de kinderen dat ze geen tijd hebben voor onderwijs of studie en voor de volwassenen dat ze die tijd niet kunnen werken. Ook is dit slecht voor hun gezondheid."

Slokker wilde deze mensen in het binnenland helpen en heeft met hulp van enkele Doesburgers kleding, knuffels, medicijnen en solar lights kunnen geven. Daarnaast heeft hij een familie een watertank van 5000 liter gegeven en betaalt hij de komende jaren het schoolgeld voor een meisje, zodat zij onderwijs kan krijgen. Slokker hoopt dat anderen zijn voorbeeld volgen: "Mijn hoop en streven is om nog een viertal watertanks te laten sponsoren en misschien dat er een paar mensen zijn die het schoolgeld van een kind willen betalen. Educatie is zo belangrijk in dit onderontwikkelde land. Een kunststof watertank kost slechts 312 euro, inclusief installatie. Hierop zit tien jaar garantie en er zijn geen bewegende delen die kapot kunnen gaan. Een watertank betekent dat mensen jarenlang niet meer dagelijks over slechte paden met zware jerrycans hoeven te zeulen. Elke euro van hier is daar zoveel meer waard."



Slokker hoopt dat belangstellenden contact met hem opnemen om te horen hoe ook zij een watertank kunnen sponsoren of een kind naar school kunnen helpen. Woensdag 14 februari verzorgt hij daarom vanaf 15.00 uur een informatieve middag in het Stadshotel in Doesburg voor alle belangstellenden. "Ik vertel graag over mijn belevenissen en beantwoord vragen. Met film en foto's kan ik laten zien hoe deze ontzettend gastvrije mensen in Oeganda moeten (over)leven. U kunt mij bereiken via tel. 0313-769069 of 06-12398294."