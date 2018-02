Voetbalclub zoekt scheidsrechters

EERBEEK - Voetbalvereniging de Eerbeekse Boys is op zoek naar nieuwe scheidsrechters. Bij de club worden elk weekend wedstrijden gespeeld en zonder scheidsrechter uiteraard geen wedstrijd. De bezetting in het team scheidsrechters van de Boys is momenteel wat krap, waardoor de vereniging op zoek is naar versterking.

Dit is de eerste keer dat de scheidsrechterscommissie van Eerbeekse Boys actief gaat werven buiten haar leden om. Ten eerste omdat het aantal wedstrijden waarbij de KNVB scheidsrechters aanstelt drastisch is teruggelopen. Dit betekent dat er meer clubscheidsrechters moeten worden ingezet. In instroom van clubscheidsrechters is weliswaar op hetzelfde niveau gebleven, maar een groot aantal van hen kampt momenteel met gezondheidsklachten en is niet inzetbaar. Daarom is de commissie van Eerbeekse Boys nu actief op zoek naar nieuwe clubscheidsrechters.

Gezocht wordt iemand het fluiten als hobby op wil pakken, affiniteit met voetbal heeft en liefst zelf ook uit de middencirkel komt. Enige conditie is nodig. De scheidsrechter geeft leiding aan de wedstrijd en wil deze met spelers, begeleiding en supporters tot een goed einde brengen en kan daarom ook kordaat optreden als dat nodig is.

Er wordt op zaterdag en zondag gespeeld bij de junioren en senioren. Dit betekent dat er een grote variatie is in wedstrijden en niveaus. Nieuwe scheidsrechters krijgen uiteraard goede begeleiding op het gebied van de (spel) regels en bij de eerste wedstrijden die zij fluiten. Neem met vragen contact op met Willem Hagens, tel. 06-13252202, of René Beijen, tel. 0313-650557.

vrijwilligerscommissie@eerbeekseboys.nl