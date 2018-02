Jubilarissen Vrouwen van Nu Dieren e.o.

DIEREN - Tijdens de jaarvergadering van de afdeling Dieren e.o. van Vrouwen van Nu zijn veel bloemen uitgereikt. Trouwe leden werden in het zonnetje gezet. Vier leden waren 12,5 jaar lid. Vijf leden waren 25 jaar lid en de oud-voorzitter was zelfs al 50 jaar lid. Zij werden gehuldigd met een oorkonde, een cadeautje en een bos bloemen. Op de foto staan de jubilarissen, van links naar rechts Alie Schrader, Riky Jansen, Berthie Resink, 12 ½ jaar lid. Daarnaast Magda Veenstra, Astrid van Hierden, Bets Goldebeld en Gerrie Blankenspoor, 25 jaar lid. Helemaal rechts staat Ans Stam, 50 jaar lid. De dames Sellink (12,5 jaar lid) en Aaf Kuijper (25 jaar) waren niet aanwezig en kregen hun bloemen en cadeautjes thuisbezorgd.

De vereniging eert haar trouwe leden, maar verwelkomt ook regelmatig nieuwe leden. Eens per maand komt er een spreker voor een afdelingsavond met een presentatie of lezing over zeer uiteenlopende onderwerpen. Ook zijn er binnen de afdeling diverse interessegroepen. Er wordt gewandeld en gefietst. Er zijn enkele culturele kringen, twee leeskringen, een bridgeclub, een boerinnenclub, een aquarelclub, een knipkring, een breigroep en een tuinclub. En niet onbelangrijk: provinciaal en landelijk worden prachtige reizen georganiseerd.

vrouwenvannudieren@hotmail.nl