Raad beslist eind maart over te bouwen clubgebouw MHC Dieren

DE STEEG – Mixed Hockeyclub Dieren hoort eind maart of zij een clubgebouw tussen de nieuwe velden op sportpark Het Nieuwland mag bouwen. Op dit deel van het sportpark is in het bestemmingsplan echter geen bouwvlak voorzien. Om hier wel te kunnen bouwen, is een onderdeel van de procedure dat de raad een besluit neemt over het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen voor dit plan.

Voorafgaand is overleg gevoerd met bewoners van de Imboslaan en De Spelerij en zijn opmerkingen ontvangen over het parkeren, geluid en lichtstraling. Met deze opmerkingen is in het plan rekening gehouden. Zo worden er onder andere maatregelen getroffen aan de schotten langs het veld waardoor geluidshinder zoveel mogelijk wordt beperkt en er wordt een ruim parkeerterrein aangelegd. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad neemt op 28 maart een besluit.