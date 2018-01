Honderd jaar Mulders op Hofstede Het Veldzicht

LOENEN – Met grote letters werd voorbijgangers duidelijk gemaakt dat Hofstede Het Veldzicht aan de Hoofdweg, de vroegere Deventerweg, in de buurtschap Veldhuizen in Loenen feest vierde. Op de achtergevel van de oude boerderij stond duidelijk Honderd jaar familie Mulder te lezen. Onlangs was het een eeuw geleden dat de familie Mulder zich hier vestigde. Dit werd gevierd met een gezellig feestje met zo’n veertig nazaten van Drikus en Antonia Mulder, die hier in 1917 kwamen wonen. Nu woont kleinzoon Harry hmet echtgenote Margo op deze oude woonplek, die al dateert van 1720.

Zoals vele oude boerderijen en gebouwen in Loenen en Zilven moet deze hofstede vroeger gebouwd zijn door de kasteelheer van Ter Horst. De boerderij is echter enkele eeuwen in bezit geweest van een andere adellijke familie van baron Egedius J.A.H.M. van Voorst tot Voorst. Deze had in Loenen nog meer bezittingen. De naam Veldzicht is wellicht gekozen omdat men vanuit het raam in de keuken (kamer) een weids uitzicht had op de velden van de Veldhuizen.

Niet meer alle bewoners van Het Veldzicht zijn te achterhalen. Voor de familie Mulder woonde hier de familie Berenschot. Na het overlijden van de broer verhuisde zijn overgebleven zuster naar Voorst. Drikus Mulder, die woonde aan de Bergakkerweg, kon de hofstede huren in 1917 en trouwde toen ook met Antonia Geertruida Tielbeek. Het feest werd gevierd op de deel van de boerderij. Bruiloften waren toentertijd hoogtijdagen. Omdat de alcohol rijkelijk vloeide, gebeurde het nog wel eens dat een bruiloftsganger met de kruiwagen naar huis moest worden gebracht…

De pachtprijs was 296 gulden per jaar. Met het pachtcontract huurde Mulder de boerderij met bouw en weilanden tot een totale oppervlakte van 5.67 hectare. Later breidde hij de boerderij uit met gronden op het Zilvense Broek. Rentmeester was Ridder van der Schueren. Die maakte jaarlijks een rondgang langs de bezittingen en logeerde dan in hotel Den Eikenboom.

Drikus Mulder had een zwaar leven, want behalve op de boerderij werkte hij ook in de bossen. Hij vervoerde het hout met paard en wagen vanuit de Imbos naar het Loenense station met Thijs Fama, Willem Mulder en Johan Klomp. Het hout werd gebruikt in de Limburgse kolenmijnen. Het gezin moest dan ook vaak bijspringen om het werk op de boerderij te klaren.

Het echtpaar Mulder-Tielbeek kregen vijf kinderen, vier dochters en een zoon. Zoon Hendrik moest al vroeg helpen en verdiende er een centje bij. Dit deed hij bij buurman smederij Chris van Oorspronk. Dit bedrijf maakte in die tijd overal in het land veel hooibergen.

Hendrik Mulder trouwde met Tonny Beijer en gingen ook op Het Veldzicht wonen. Hendrik kon in 1960 de oude boerderij kopen. Merkwaardig genoeg hoorde vanouds bij de boerderij ook de weg ‘t Hameinde. Baron van Voorst tot Voorst wilde zowel boerderij als de weg samen verkopen. Mulder wilde dit niet en na veel overleg nam de gemeente Apeldoorn het eigendomsrecht en het onderhoud over. Mulder kon toen op eigen grond aan de Hoofdweg in 1961 een nieuw ruim huis bouwen. De woonruimte was voor twee gezinnen in de boerderij veel te krap.

De oude boerderij bleef wel bewaard voor voederopslag en huisvesting van dieren. De achtergevel is nog wel als vroeger, maar de voorzijde is door verbouwingen wat ‘verminkt’. Eigenaar van Het Veldzicht zijn sinds 1978 Harry en Margot Mulder. Hun drie kinderen wonen inmiddels elders. Harry doet weinig meer met de oude boerderij, maar vindt het ook jammer om te slopen. Broer Jos is gepensioneerd timmerman en doet hier nog wel een klusje. Hier maakte hij ook de forse letters en cijfers voor opschrift op de oude boerderij ter gelegenheid van het eeuwfeest.

Jaarlijks hebben de Mulders hier ook hun familiefeest. Sport en spel leven nog volop bij de familie. Het is altijd een hechte familie gebleven.

De oude hofstede moet volgens oude geschriften op deze plek al in 1720 zijn gebouwd. Harry Mulder heeft al plannen in zijn achterhoofd om in 2020 het driehonderdjarig bestaan van Het Veldzicht te gaan herdenken en vieren. Hij doet er alles aan om het eeuwenoude gebouw in ere te houden. Volgens Mulder moeten we zuinig zijn op deze historische gebouwen waarvan er te weinig bewaard zijn gebleven.

Foto: De familie Mulder woont hier honderd jaar, maar de boerderij Het Veldzicht bestaat in 2020 al driehonderd jaar