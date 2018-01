Wintervakantiespel

LOENEN – Het team van Kindervakantiespel Loenen heeft ook in de kerstvakantie voor de Loenense schooljeugd weer wat bedacht. Dit keer werden de jongens en meisjes een dag bezig gehouden op een nieuwe lokatie. Niet meer in de Spritshz kelder maar in een bij de accomodaties van Scouting Vale Ouwe en de voetbalvereniging Loenermark.

Er werd die dag van alles gedaan. Lekkere broodjes bakken, bingo gespeeld, t-shirts verven, jeux d’voetbal gespeeld en een levend kwartet. Allemaal heel spannend voor de jeugd.

De jongens en meisjes kregen deze leuke dag aangeboden door de bijdrage van de Dorpsraad Loenen. Het KVS-team dankt ook eetcafé ‘t Ruifje voor de patatjes en de Golf- en Businessclub De Scherpenbregh voor de spullen om de broodjes te bakken.

De Loenense jeugd kijkt nu al uit naar het zomervakantiespel dat volgens traditie altijd twee weken lang gaat duren.