Inkoopactie zonnepanelen en isolatie van start in Rheden

GEM. RHEDEN - Gisteren startte een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, vloer- en spouwmuurisolatie voor woningeigenaren in de gemeente Rheden. Voor de eigenaren is het interessant omdat zij zo op hun energierekening kunnen besparen.

De gemeente Rheden houdt deze actie omdat zij streeft naar een lager energieverbruik. Op donderdag 25 januari is er een informatieavond. Vrijwel alle woningeigenaren in de gemeente Rheden ontvangen een brief met informatie over de actie. Woningeneigenaren met een huis gebouwd voor 1976 ontvangen een brief over de inkoop van isolatie en zonnepanelen. Huizen van na dit bouwjaar zijn beter geïsoleerd. Zij ontvangen informatie over de inkoop van zonnepanelen.

Door de grootte van het project en de efficiënte aanpak, is het mogelijk kwaliteit, service en aantrekkelijke prijzen te bieden. Hierdoor kunnen mensen de zonnepanelen- en isolatie-investeringen nog sneller terugverdienen en genieten van een warmer en comfortabeler huis. De gemeente Rheden houdt deze actie samen met het Energieloket ELMG en Winst uit je woning. Zij nemen de organisatie op zich en ontzorgen zo de deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend inschrijven op www.elmg.nl/winstuitjewoning.

De gemeente Rheden nodigt alle woningeigenaren uit voor een informatieavond op donderdag 25 januari in het gemeentehuis van Rheden in De Steeg. Van 19.00 tot 19.30 uur kunnen geïnteresseerden binnenlopen en staat de koffie en thee klaar. Van 19.30 tot 20.30 uur geeft de gemeente informatie over de collectieve inkoop van isolatie en van 20.30 tot 21.30 uur over de collectieve inkoop van zonnepanelen. Mensen die alleen geïnteresseerd zijn in zonnepanelen kunnen om 20.30 uur aanschuiven​​​​​​​.