Kerstbomen voor Semmy

EERBEEK - Olaf, (12) uit Eerbeek had dit jaar eigenlijk geen zin om kerstbomen in te zamelen. Op 2 januari bedacht hij zich en besloot ze toch in te gaan zamelen, maar dan voor het goede doel. Zijn buurjongen Thijs (8) wilde hem daarmee wel helpen. Het is de jongens, met wat hulptroepen, in een week tijd gelukt 300 bomen te verzamelen. Daarnaast kregen ze ook de nodige donaties. Het totaalbedrag van 241,25 euro doneren ze aan Stichting Semmy. Deze Stichting financiert onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Stichting Semmy heeft ten doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker. Deze overlevingskans is nu vrijwel nul procent.

www.stichtingsemmy.nl