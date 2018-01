DOESBURG - Woensdag 10 januari om 20.26 uur werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een autobrand op de N338 (Rivierweg) ter hoogte van de Bingerdenseweg in Doesburg. Ter plaatse bleek de auto fel te branden.

Tijdens het rijden was er plotseling rook in de auto waargenomen waarop de bestuurder de auto aan de kant zette en het voertuig verliet. Maar goed ook, want binnen enkele ogenblikken was de auto totaal uitgebrand. Er was niets meer van over. De Doesburgse brandweermannen blusten de brand. Het voertuig moest worden afgesleept omdat het totaal uitgebrand was.

Foto: Hanny ten Dolle