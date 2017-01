VV Loenermark eert trouw aan club

LOENEN – Het is bij de voetbalvereniging Loenermark traditie dat tijdens de nieuwjaarsreceptie de trouwe leden in de schijnwerper worden gezet. Voorzitter Jaap Holdijk mocht deze middag dertien jubilarissen toespreken.



Jan Gorsseling vierde een uniek jubileum. Hij was maar liefst tachtig jaar lid van Loenermark. Door een mindere gezondheidheid kon hij deze middag niet in het clubhuis aanwezig zijn, maar Holdijk gaat hem in de komende dagen thuis opzoeken voor een praatje en presentje. Holdijk huldigde deze middag een diamanten lid, vier gouden, twee robijnen en zes zilveren leden.

Tot de diamanten jubilaris Hans Gorsseling zei Holdijk: “Hans jij bent een van de vrijwilligers waarop we nooit tevergeefs een beroep doen. Zo draai je eens per zes weken dienst als wedstrijd-coördinator en soms wel vaker als het Tom beter uitkomt… Verder vertegenwoordig je VV Loenermark nagenoeg altijd in de bestuurskamer van de tegenpartij bij wedstrijden van het 1e elftal. Wat moet Hans zonder voetbal? Hij is altijd weer blij als de zomerstop ten einde is. Nee zeggen vind je lastig behalve als het gaat om op te passen op je kleinkinderen. Want je bent een ontzettend trotse opa, de kleinkinderen kunnen niets verkeerd doen. Fijn dat ze hier vanmiddag ook aanwezig zijn.”

Bij de vier gouden jubilarissen sprak Holdijk als eerste Albert Hol toe. Hij viel niet op door enorme sportieve prestaties en edroeg zich buiten het veld heel gewoon. Wil Meurs was de grote kracht achter het huidige damesvoetbal bij Loenermark was. Hij is gestart met een meisjeselftal, wat uitgemond is in een volwaardige loot aan de Loenermark-boom. Jan Mulder was naast voetballen ook bereid zitting te nemen in de jubileumcommissie. Straks al voor de tweede keer met 90 jarig bestaan. Anton Klomp is Holdijk bekend als de man met ‘de geweldige schaarbeweging en fluwelen traptechniek’. Tegenwoordig de omslag gemaakt naar de 45+-groep op de vrijdagavond. Ook een trouwe deelnemer aan de 45+-toernooien op de vrijdagavond bij de buurtverenigingen.

Voor veertig jaar trouw aan Loenermark werden Gerard Gabriël en Wilco Schijff toegesproken. Voorzitter Holdijk had voor zes zilveren leden Willem Pieter Methorst, Frank Kip, Geert van den Hoogen, Stefan Klomp, Bertin Hoelman en Hans van Driel informatie verzameld en sprak hen uitgebreid toe. - foto: Han Uenk