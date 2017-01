Het verhaal van je leven te boek stellen

DOESBURG - Op dinsdag 17 januari kunnen belangstellenden om 20.00 uur in de Buurtacademie Doesburg terecht voor een informatieavond over de cursus Levensboeken Schrijven, die vanaf begin februari zal worden gegeven. Bij het schrijven van een levensboek gaat het zowel om vertellen als schrijven van een levensverhaal.

Degene die het verhaal vertelt vindt het vaak leuk en belangrijk om de eigen geschiedenis te delen met anderen. Als de verteller eenmaal op de praatstoel zit is er soms geen houden meer aan. En hoe mooi is om het levensverhaal in boekvorm te krijgen, door een enthousiaste schrijver? Hierdoor wordt een stukje geschiedenis geschreven en vaak doorgegeven aan familieleden. Inmiddels zijn er al vele levensboeken geschreven en bij de Buurtacademie merken ze dat er een blijvende vraag is om deze activiteit voort te zetten. Ook dit jaar is het dus weer mogelijk om een levensboek te schrijven. Het is mogelijk om uw eigen levensboek te schrijven of dit voor een ander te doen.

Nieuwsgierig? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 17 januari om 20.00 uur bij de Buurtacademie, De Linie 4 in Doesburg. De cursus zelf bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur om de twee weken.

www.buurtacademiedoesburg.nl