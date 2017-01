Inbraak woning aan de Enkweg in Eerbeek

EERBEEK - Tussen donderdag 5 januari en maandag 9 januari is ingebroken in een woning gelegen aan de Enkweg in Eerbeek. De daders hebben een keukenraam geforceerd om het huis binnen te komen.

'De bewoners hadden, voor onze komst, al spullen opgeruimd en een timmerman gebeld om het raam te herstellen. Begrijpelijk, maar voor ons een gemiste kans om sporenonderzoek te verrichten', aldus de politie.

Bent u slachtoffer van een inbraak? Bel dan direct met de politie via 0900-8844 (of spoed 112). De politie komt dan bij u om de aangifte op te nemen. Laat de situatie zoals u die aantreft en wacht op de komst van de politie.