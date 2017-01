Eerste papiercontainers in Angerlo

ANGERLO - De Gemeente Zevenaar start het nieuwe jaar met de invoering van papiercontainers. Maandag overhandigde wethouder Toon Albers bij De Meent in Angerlo de eerste 'blauwe' container aan leden van de plaatselijke Buurtpreventiegroep.

Deze containers zijn er om papier en karton te verzamelen en apart aan te bieden. In andere gemeenten is gebleken dat het gebruik van deze papiercontainers mensen stimuleert meer papier apart in te zamelen, wat minder restafval betekent. De containers die in januari uitgereikt worden, dragen dus bij aan een beter milieu.

De inwoners van de hele gemeente Zevenaar ontvangen in de loop van januari een papiercontainer. Deze is grijs met een blauwe deksel en heeft een inhoud van 180 liter. De daadwerkelijke papierinzameling met containers gaat in februari van start. Verenigingen en scholen blijven de inzameling doen, de inzameldagen blijven hetzelfde. Hoogbouwbewoners, bovenwoningen en bewoners van complexen die al een papiercontainer gebruiken, krijgen nu geen papiercontainer.