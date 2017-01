Winnaars Sportverkiezing Rheden 2016

DE STEEG - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Gemeente Rheden, op het gemeentehuis in De Steeg, werden ook de winnaars van de Rhedens Sportverkiezing bekendgemaakt en gehuldigd. Het was een mooie avond. "Wat hebben we genoten. En wat een prachtige sporthelden hebben we in onze gemeente!", laat organisator Sportbedrijf Rheden weten. Wethouder Tjebbe Vughts reikte de prijzen uit.

In de categorie 'Aangepast Sporter' - Fysiotherapie 'Het Centrum', waren de genomineerden:: Gaike Gerritsen, Rinus Preuter & Jennifer Coenraad en Jennifer Coenraad. Laatstgenoemde sleepte de titel in de wacht.

In de categorie 'Sporttalent' - Sport- en Healthclub 'De Cirkel' waren Marit Auée, Jongens A1 v.v. Dieren en Romy Geertsma genomineerd. DE winnaar in die categorie werd Marit Auée.

VVO Velp-1 won in de categorie 'Sporter of Sportteam' - Fysiotherapie Ter Horst. De andere genomineerden waren Frans Budel, Marco Corba, Malcolm Begemann en Martin de Vries.

Voor de 'Publieksprijs' - Veldman Sport & DroomParken deden alle genomineerden mee. Winnaar in die categorie werd Martin de Vries, de aanjager van het Team Pa uit Rheden.

Op de foto de winnaars, sponsors en wethouder - foto: Han Uenk