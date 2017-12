Auto onder trein door gladheid

VELP - Op de spoorwegovergang in de Larensteinselaan in Velp, is zondag aan het begin van de middag een auto met een trein in botsing gekomen. Volgens getuigen kwam de auto de helling van de spoorwegovergang niet helemaal op en viel met slippende wielen stil op de rails. Toen de spoorbomen dicht gingen voor de nader in de intercity, stond de auto dus nog half op de rails en werd aangereden door de intercity.

De bestuurder van de auto is met onbekende verwondingen afgevoerd, de passagier kwam er zonder verwondingen vanaf.

Later op de dag maakte de politie bekend, dat de bestuurder in het ziekenhuis aan de verwondingen is overleden.

Tijdens de aanrijding sneuvelde een van de spoorbomen en de complete lichtinstallatie die daar aan vast zat. De intercity die vanuit Arnhem onderweg was richting Dieren, stond lange tijd half op de spoorwegovergang en kon niet weg van de plek van het ongeval omdat er allemaal delen van de auto onder de trein vast zaten. - foto: Timo Bouman / Persbureau Heitink