Yolande van der Meulen gemeente-secretaris Apeldoorn

APELDOORN - Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft ir Y. van der Meulen MPA benoemd tot gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Apeldoorn.

Momenteel is zij werkzaam als directeur bij de Provincie Noord-Brabant met in de portfolio onder meer de duurzame fysieke leefomgeving, omgevingsvisie en omgevingsdiensten. Daarnaast is ze voorzitter van Citydeal groen en blauwe waarden in de stad, een samenwerkingsverband tussen Apeldoorn, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Rotterdam, Utrecht en Haarlem. Tevens neemt ze deel aan diverse stuurgroepen op het gebied van natuur en water. Als vrijwilliger zet mevrouw Van der Meulen zich al jaren in als voorzitter van Amnesty International.

Mevrouw Van der Meulen, 50 jaar, heeft ruime ervaring als directeur en bestuurlijk adviseur bij de overheid. Tevens heeft mevrouw Van der Meulen ruim 15 jaar gewerkt in diverse rollen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Met haar benoeming heeft de gemeente Apeldoorn een nieuwe gemeentesecretaris met een brede ervaring binnen zowel de rijks- als provinciale overheid, het bedrijfsleven én een kennisinstelling. Als gemeentesecretaris wordt zij de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Mevrouw Van der Meulen: "Ik heb heel erg veel zin om aan de slag te gaan. Apeldoorn is een mooie aantrekkelijke stad in het groen. De stad en organisatie zijn volop in beweging. Het verbinden op bestuurlijk en ambtelijk niveau samen met de omgeving spreekt mij zeer aan. En alles om Apeldoorn mooier en leefbaarder te maken voor bedrijven, inwoners en bezoekers. Met elk gesprek dat ik voer word ik enthousiaster. Ik zet mijzelf graag in als ambtelijk eindverantwoordelijke en boegbeeld van en voor Apeldoorn."

Mevrouw Van der Meulen begint op 1 februari 2018 aan haar nieuwe functie.