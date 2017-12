RHEDEN - Lichtjesavond op Begraafplaats en gedenkpark Heiderust in Rheden. Een sprookjesachtige sfeer door de plotselinge sneeuwval. Velen kwamen naar Heiderust om hun dierbaren te gedenken. Door de honderden vuurpotten was vanuit het dorp Rheden de begraafplaats al van ver te zien. Verkeersregelaars zorgden voor de goede doorstroming van het verkeer. Met zang van dameskoor Colours uit Westervoort en de Midwinterhoornblazers uit Doesburg, was het een bijzondere gedenkavond in koud weer maar in warme sfeer. Met Gluhwein en koffie warmde men zich ook lekker op in de aanwezige paviljoens. Ook kon men een wenskaart in de boom hangen, en een kaars bij een graf plaatsen.

De avonden in Dieren 24 november en Heiderust Rheden vanavond werden georganiseerd door de gemeente Rheden Iris & de Mol Uitvaartverzorging en Uitvaartondernemer Monuta uit Dieren. - foto: Martin de Jongh