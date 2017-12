Grote dorps-kerstboom in Laag-Soeren geplaatst

LAAG-SOEREN - Op zijn verjaardag bezocht Sinterklaas nog basisschool ’t Schaddeveld in Laag-Soeren. Direct na zijn vertrek naar Spanje maakte het dorp zich op voor een mooie afsluiting van 2017 en sfeervol begin van 2018. Dat begon met het plaatsen van een grote kerstboom voor 't Sprengenhus.

In goed onderling overleg heeft de decembercommissie in Laag-Soeren ook voor dit jaar een mooi en gevarieerd programma samengesteld. Om te beginnen werd zaterdag de kerstboom uit Le Paradou gehaald. Beheerder Piet Blanksma had weer een mooi exemplaar uitgezocht. Onder zijn toezicht en met medewerking van houtvester Frans Alberts, bracht Bernard van Eijbergen zijn kraan in stelling om de boom om te duwen. Toepasselijk muzikaal begeleid door Sempre Crescendo streek hij het vaantje.



De boom werd netjes op een platte wagen gelegd, waarna een feestelijke tocht naar ’t Sprengenhus volgde. Daar werd de boom in het daarvoor bestemde gat geplaatst. Nadat de lichtjes waren aangebracht was het wachten op de invallende duisternis om het eindresultaat te kunnen zien. Laag-Soeren kan trots zijn op zijn kerstboom van eigen bodem. Vanaf nu zal de verlichte boom sfeer en verwachting brengen in de donkere dagen.