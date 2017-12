DOESBURG – In een woning aan de Geerhuizen in Doesburg, is zaterdagavond een dode gevonden, zo laat de politie weten. De politie was de hele avond bij de woning aanwezig met onder andere een politiewagen en meerdere busjes van de technische recherche. Zij onderzoeken de doodsoorzaak. De identiteit van de persoon, is nog niet bekend gemaakt. - Foto: Roland Heitink