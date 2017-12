Zwembad De Dumpel in Velp tijdelijk gesloten

VELP - De Gemeente Rheden heeft het zwembad De Dumpel aan de Gruttostraat in Velp tijdelijk gesloten. Zaterdagmiddag 9 december ontdekte het personeel dat een deel van het plafond scheef staat. Uit voorzorg zijn de zwemlessen die dag geannuleerd en is direct een technische inspectie uitgevoerd.

Wat er precies aan de hand is, weet de gemeente nog niet. Ze houdt het zwembad voor publiek gesloten zolang niet duidelijk is wat de oorzaak is van de problemen aan het plafond. Wanneer het bad weer open gaat, is niet bekend. Maandag 11 december is het bad zeker nog gesloten.

De gemeente vindt het vervelend dat mensen tijdelijk geen gebruik kunnen maken van het zwembad, maar ze wil geen enkel risico lopen. De groepen die georganiseerd zwemmen, zijn rechtstreeks op de hoogte gebracht.