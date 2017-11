Scholenproject Bruvoc weer van start

BRUMMEN - In de periode van 6 t/m 17 november geeft volleybalvereniging Bruvoc iedere schooldag in sportzaal Rhienderoord volleyballes om basisschoolkinderen uit Brummen, Empe, Hall en Leuvenheim (hernieuwd) kennis te laten maken met de volleybalsport.

Samen met vrijwilligers van de volleybalclub én de combinatiefunctionaris sport van de gemeente Brummen, Lotte van der Wiel, wordt een leuk lesprogramma voor de kinderen aangeboden, aangepast aan de leeftijd en de lestijd van de verschillende groepen en scholen.

Aansluitend is er op vrijdagmiddag 24 november van 14.15 tot 17.00 uur, eveneens in Rhienderoord, het schoolvolleybaltoernooi. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor van de mini’s, SPAR Bruno Lendering.

Op woensdag 29 november wordt afgesloten af met een heus volleybalspektakel: Join Volleybaltour. Een gepimpte volleybalbus met opblaasbare volleybalattracties staat dan van 18.00 tot 19.30 uur in sportzaal Rhienderoord om actief met volleybal kennis te maken of om je volleybalskills te testen. Ben jij tussen de 6 en 12 jaar... mis dat dan niet!

www.bruvoc.nl