Eerbeekse Boys heeft een nieuw bestuur

EERBEEK - Sinds eind oktober is er bij Eerbeekse Boys een volledig nieuw bestuur aangetreden. Dit is gebeurd nadat een aantal maanden daarvoor een kleine groep leden op verzoek van het toenmalige bestuur een onderzoek heeft gedaan naar structuur van de vereniging en inzet van vrijwilligers. De aanleiding daarvoor was een teruglopende beschikbaarheid van vrijwilligers en dat een aantal bestuursposten gedurende lange tijd niet ingevuld konden worden.

In het onderzoek werden diverse leden betrokken en uit het onderzoek kwam naar voren dat het met name de taakverdeling, betrokkenheid en communicatie punten zijn die verbeterd dienden te worden. Het advies van de commissie was om tot een nieuwe bestuursstructuur te komen, met daarin een aanpassing van de diverse bestuurspostenposten. Belangrijk onderdeel is het aanstellen van een vrijwilligers coördinator, die zorg gaat dragen voor de verdeling van alle taken onder de leden van Eerbeekse Boys. Immers de vereniging heeft sinds kort uitgesproken dat alle leden verplicht zijn om taken uit te voeren.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld: Voorzitter: Ronald van der Vliet; Penningmeester: José Vriezekolk; Secretaris: Sander Wehrmeijer; Voetbalzaken: Gerwin Koopman; Communicatie : Erik Hafkamp. Er wordt momenteel nog gezocht naar een bestuurslid die de voor Facilitaire zaken verantwoordelijk wordt.

Onder deze bestuursleden vallen diverse commissies, zoals Voetbal Technische Zaken, Evenementen commissie en de Jubileum commissie.

Alle leden stemden unaniem voor deze aanpassing en de aanstelling van alle voorgestelde bestuursleden. Daarmee is Eerbeekse Boys als vereniging die 90 jaar bestaat springlevend anno 2017 en biedt het vertrouwen voor een mooie toekomst.