Momentz by Jacq blijft sponsor

DOESBURG - Met de groei van de Phantoms-meisjes B van één naar twee teams is Jacqueline Arends, sponsor van de B-jeugd, erg blij. “Vorig jaar heb ik met veel plezier een aantal thuiswedstrijden gekeken. De teamspirit, sportiviteit en enthousiasme van de meiden was erg aanstekelijk,” aldus Jacqueline. Het nieuws dat er dit jaar twee meisjes B teams zijn, verraste haar niet: “Wie wil nou niet met zo veel plezier volleyballen?” De meisjes B1 en B2 van volleybalvereniging the Phantoms uit Doesburg hebben ook voor dit seizoen in Jacqueline Arends van schoonheidssalon Momentz by Jacq een betrokken sponsor gevonden. Jacqueline is heel blij dit te kunnen doen voor de volleybalmeisjes.

Wie een keer wil komen kijken bij de thuiswedstrijden is welkom op de zaterdagochtend om 10.00 uur in de Beumerskamp. Wie misschien ook op volleybal wil, is welkom tijdens de trainingen op woensdagavond van 18.00 uur tot 19.30 uur in de Beumerskamp.