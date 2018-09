Grandioze modeshow

DOESBURG - Zaterdag werd, het is zo langzamerhand traditie geworden, weer de modeshow gehouden op de Driesprong in Doesburg. Steeds meer ondernemers uit Doesburg doen hier aan mee. Gelukkig was het heerlijk weer, zodat het evenement buiten kon plaats vinden.

Allerlei modezaken hadden de mooiste outfits uitgekozen om te showen. Prachtige creaties, die door iedereen gedragen kunnen worden, kwamen langs. Natuurlijk waren ook accessoires te zien, zoals fraaie tassen, brillen en zonnebrillen. Dit jaar werd voor de eerste keer ook ondergoed geshowd. Een jurk of broek kan nog zo mooi zijn, zonder de juiste onderkleding is het net niet wat je verwacht. Het geheel werd prettig aan elkaar gepraat. Aan het eind liepen alle modellen nog één keer samen over de rode loper, met voorop vier kinderen in traditionele Molukse kleding. Langs de rode loper stonden heel veel mensen om te zien wat deze winter in de mode is. Keuze genoeg, zoals bleek.

Foto: Hanny ten Dolle