Energietafel MKB en bedrijfsleven

BRUMMEN/EERBEEK - Op woensdagavond 19 september vindt de vierde Energietafel Brummen plaats. Het thema van deze avond is MKB en het bedrijfsleven. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van Brummense en Eerbeekse ondernemers wordt gekeken hoe ondernemers hun bedrijf kunnen verduurzamen en energiebesparende maatregelen kunnen nemen en wat die het bedrijf opleveren.

Hoe kun je als ondernemer voldoen aan de wettelijke richtlijnen zonder dat het de bedrijfsvoering stoort of in gevaar brengt? Kan het ook zo zijn, dat je bedrijfsvoering er zelfs voordeel van heeft? Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze Energietafel. Nando Klein Gunnewiek van Bilan BV, specialist in energiebesparing binnen bedrijfsgebouwen, laat in een korte pitch zien wat er mogelijk is. Voorafgaand aan de energietafel heeft hij bij een aantal Brummense en Eerbeekse bedrijven een energiescan uitgevoerd. De resultaten van die scans laten zien wat er mogelijk is en wat dit de desbetreffende bedrijven oplevert. Ook komen de ervaringen van andere ondernemers uit de regio aan bod.

Deelname aan de Energietafel Brummen is gratis. Iedere ondernemer en iedere andere geïnteresseerde in de gemeente Brummen is van harte welkom om de tafel op woensdagavond 19 september bij te wonen. Vanaf 19.00 uur staat in de hal van het gemeentehuis de koffie klaar en vanaf 19.15 uur start het inhoudelijke programma. De Energietafel Brummen is een gesprekstafel over duurzame energie binnen de gemeente Brummen en is een initiatief van de gemeente Brummen en de lokale energiecoöperatie BrummenEnergie. Aanmelden kan via www.brummenenergie.nl/energietafel.