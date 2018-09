Aandacht voor veilige fietsroutes

BRUMMEN - De Brummense fractie van de PvdA heeft vorige week een mooi boekwerk met aanbevelingen over veilige fietsroutes overhandigd aan wethouder Peter Paul Steinweg. Het document is het resultaat van de thema-avond over dit onderwerp die onlangs werd gehouden in Eerbeek.

Veel ouders maken zich dagelijks zorgen over de veiligheid van hun kinderen op weg naar school. Over het onderwerp Veilige Fietsroutes is daarom een informatieve avond gehouden, die werd georganiseerd door de PvdA en Veilig Verkeer Nederland afdeling Eerbeek-Hall. Met name de risicovolle route Eerbeek - Zutphen, maar ook andere fietsroutes binnen de gemeente, werden onder de loep genomen en er werd in beeld gebracht wat het fietsen van deze route dagelijks betekent voor de veiligheid van de kinderen.

Er wordt veel gefietst binnen de gemeente Brummen, naar school, naar het werk, maar ook recreatief. Op weg naar het voortgezet onderwijs in Zutphen fietsen niet alleen kinderen uit de gemeente Brummen de route, maar ook uit naastgelegen plaatsen.

De PvdA is van mening dat iedereen veilig moet kunnen fietsen in de gemeente. Voor schoolkinderen moet de keuze van het voortgezet onderwijs niet afhankelijk zijn van de veiligheid van de route naar school. Het buitengebied van de gemeente Brummen kent vooral veel smalle 60 kilometerwegen, waar intensief gebruik van wordt gemaakt.

De PvdA herkent en erkent gevaarlijke verkeerssituaties: denk aan hardrijders in het (sluip)verkeer, brede landbouwvoertuigen en onoverzichtelijke bochten.

Overigens is de fractie van mening dat veilig fietsen en veilige fietsroutes niet alleen schoolkinderen, maar iedereen aangaat. De PvdA vindt veiligheid dan ook niet uitsluitend een taak van de lokale overheid, fietsers hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van de telefoon in het verkeer of breed uitzwermen over (smalle) wegen.

Dat gezegd hebbende, vindt de PvdA wel dat er samen met de lokale overheid naar passende maatregelen moet worden gekeken. De fractie beveelt het College van Burgemeester en Wethouders van Brummen van harte aan om een projectgroep Veilig Fietsen in de gemeente Brummen in het leven te roepen. Deze zou kunnen bestaan uit medewerkers van de afdeling verkeersveiligheid van de gemeente, samen met ouders, dorpsraden en VVN-afdelingen Brummen en Eerbeek/Hall. De werkgroep kan knelpunten nader uitlichten en passende maatregelen te treffen.

Het gehele verslag over dit onderwerp, inclusief presentaties en aanbevelingen kunt u vinden op de website van de PvdA afd. Brummen - Eerbeek.