Lezing over terugkeer van de wolf

BRUMMEN - In woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen wordt zondag 16 september een lezing gehouden over de terugkeer van de wolf. In de lezing vertelt Erwin Maanen alles over de wolf en zijn terugkeer in Europa. Hij maakt daarbij gebruik van beeldmateriaal.

Erwin van Maanen is bioloog met passie voor natuurbescherming. Sinds zijn jeugd is hij bezig met natuuronderzoek, vooral vanuit een diepgaande interesse in de ecologie van roofvogels en roofzoogdieren. Tijdens een reis in 1991 door de wouden van de Roemeense Karpaten raakte hij bij het vinden van sporen gefascineerd door de wolf. Kort daarna leerde hij wijlen Prof. Dr. Jan van Haaften kennen, wolvendeskundige die in de jaren zeventig al onderzoek deed naar wolven in Oost Europa. Erwin leerde veel van hem en kreeg definitief de 'wolvenkriebels'. Tijdens natuurbeschermingsprojecten in Roemenië en de Kaukasus kwam Erwin regelmatig in aanraking met het leven van wolven. Met de terugkeer van de wolf in Duitsland in 2001 volgt hij de ontwikkelingen op de voet. Hij ging op zoek naar een roedel die zich het dichtst bij de grens met Nederland heeft gevestigd en kreeg een fascinerende kijk in hun leven. Erwin is co-auteur van het boek De Wolf Terug: Eng of Enerverend? en zet zich actief in voor bescherming en herstel van ecosystemen met roofdieren als sleutelsoorten.

Deze lezing in Tolzicht is voor iedereen vrij toegankelijk, maar wordt speciaal aangeboden aan de bewoners van het Woonzorgcentrum. De lezing begint om 10.00 uur.