Bronckhorster subsidie voor kerk en eekschuur

HUMMELO / LAAG-KEPPEL – Het college van de gemeente Bronckhorst wil subsidie verlenen aan eigenaars van twee beeldbepalende historische panden in de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd om een bijdrage voor de renovatie van de achttiende-eeuwse eekschuur aan de Hessenweg in Hummelo en het kerkje aan de Hummeloseweg in Laag-Keppel.

Bij de eekschuur gaat het om renovatie van het hele pand. Mede als gevolg van een windvlaag is in 2014 het dak ingestort. Daardoor heeft het gebouw nu geen functie meer als opslagplaats voor landbouwwerktuigen. Vanwege deze oorspronkelijke functie en de beeldbepalende ligging aan de Hessenweg heeft de schuur een hoge monumentale waarde. Het is de enige eekschuur in de gemeente Bronckhorst.

Bij het kerkje in Laag-Keppel gaat het om een restauratie en interne uitbreiding van de huidige kunstuitleen, galerie en tentoonstellingsruimte. Daardoor wordt het kerkje een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van kunst en religieus erfgoed. De kerk had tot halverwege de jaren ’70 een religieuze functie. In de daaropvolgende jaren werd het onder andere gebruikt als jeugdsoos en disco. De achterkant van het gebouw werd tot medio 2016 gebruikt als hobbycentrum. De diverse functies zijn de staat van het onderhoud van het kerkje niet ten goede gekomen.

Wethouder Arno Spekschoor: “In Bronckhorst zijn we trots op onze cultuurhistorie. Deze beide markante panden zijn beeldbepalend en van grote historische waarde. Het kerkje is lang van betekenis geweest voor de inwoners van Laag-Keppel. De eekschuur is zeldzaam in zijn soort en belangrijk voor de identiteit van Hummelo. Het gaat hier om twee restauraties die verder gaan dan het normale onderhoud. Met een eenmalige bijdrage kunnen we twee unieke gemeentelijke monumenten in stand houden.”

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt voor eenmalig een subsidie beschikbaar te stellen: 60.546 euro voor de restauratie van de eekschuur in Hummelo en 63.000 euro voor de restauratie van het kerkje in Laag-Keppel. De raad neemt hierover in september een besluit.