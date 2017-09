Presentatie wandelgids Indië in Velp en Rozendaal

VELP - Museum Bronbeek presenteert op 21 september de wandelgids ‘Indië in Velp en Rozendaal: een wandeling’. De wandelroute door Velp en Rozendaal is beschreven in een rijk geïllustreerde brochure. Ze neemt de wandelaar mee in de levens van mensen met een Indisch verleden en leidt langs de plaatsen die aan hen herinneren.

Bijvoorbeeld de in haar tijd roemruchte Mina Kruseman (1839-1922). Geboren in Velp en getogen in Indië, ontwikkelde zij zich tot een radicale feministe; in haar boek ‘Een huwelijk in Indië’ klaagde ze de Europese maatschappij aan voor wat betreft de positie van getrouwde vrouwen in haar tijd.

Een ander voorbeeld: Rudolf MacLeod (1856-1928), een KNIL-officier die vanaf 1902 in Velp leefde in de schaduw van zijn voormalige vrouw Margaretha, beter bekend als de roemruchte Mata Hari; zijn graf vindt men op Heiderust in Rheden.

De resten van landhuis Overbeek herinneren aan Lubbert Jan Baron van Eck (1720-1859). Geboren op Overbeek vertrok hij als 20-jarige naar Indië en werd uiteindelijk gouverneur van de Hollandse bezitting Ceylon (Sri Lanka). Hij stierf schatrijk, met in zijn testament onder meer een bepaling dat er van zijn 42 slaven 15 zouden worden vrijgelaten en dat 500 rijksdaalders aan tien arme Velpse gezinnen geschonken moesten worden.

Het verhaal van generaal-majoor Diemont is ook de moeite. Hij speelde een rol in de eerste jaren van de beruchte Atjeh-oorlog. Na zijn terugkeer in 1877 vestigde hij zich in Velp. Hij was bevriend met generaal-majoor Smits, de eerste commandant van het dan nog jonge Bronbeek, en schonk het museum naast zijn eigen portret, diverse buitgemaakte voorwerpen.

In totaal zijn nog ruim 20 mensen en hun levensverhalen in het boekje uitgelicht.

De wandelroute begint op station Velp. Ze is 12,5 km lang, en in te korten tot 8,5 km. Ze leidt langs 32 locaties, waaronder Bronbeek, waar het museum een overzicht biedt van onze vaderlandse geschiedenis in Indië en de wandelaar het Indisch café-restaurant ‘Kumpulan’ met terras ter beschikking staat. De route eindigt op station Arnhem Presikhaaf.

‘Indië in Velp en Rozendaal: een wandeling’ is niet alleen bruikbaar als wandelgids, maar ook te lezen als boek van 62 pagina’s informatie over het Nederlands Indisch verleden van onze voorouders in de Veluwezoom. Ze is te koop in de museumwinkel van Bronbeek. De gids is samengesteld door Marthe Gaspar-Raven (auteur), tot 2012 werkzaam als bibliothecaris in Museum Bronbeek, en Eky Reiss (projectleiding), assistent-conservator/registrator in Museum Bronbeek.